Dans le cadre du dispositif « A vous d’inventer la Ville » , les Chalonnais ont été invités à se rendre en mairie ou à voter en ligne mercredi dernier afin d’élire le projet qu’ils souhaitaient voir se réaliser dans la Ville. 521 Chalonnais (68 votes physiques et 453 en ligne) ont voté permettant à chacun des 13 quartiers de Chalon-sur-Saône de voir émerger un projet en 2021. Les porteurs de projets retenus, travailleront en étroite collaboration avec le Conseil de quartier ou le Conseil citoyen concerné et les services de la ville pour leur réalisation.

Les 14 projets adoptés par les Chalonnais

Boucicaut : Aménagement d’un îlot végétal et d’une aire de repos pointe de la Colombière

Citadelle : Ajout de végétation derrière le Collège Saint-Dominique et aménagements du jardin du bastion royal (à l’angle de la rue de Belfort et de la rue de Dijon)

En raison d’une égalité, les deux projets sont retenus

Saint-Laurent : Ajout de panneaux avec photos et noms des oiseaux sur la coulée verte

Clairs-Logis : Ajout de jeux pour enfants sur une aire existante

Plateau : Ajout d’une structure couverte fixe sur l’esplanade Salvador Allende

Charreaux : Ajout d’un salon de lecture et agrandissement de la boite à livres place Claude Bernard

Centre-ville : Réhabilitation de la scène derrière la Maison des vins

Bellevue : Ajout de tables et bancs avec abris (en cas de pluie) au parc de la Biodiversité

Saint-Jean-des-Vignes : Panneaux informatifs sur l’histoire des collèges St-Dominique et Le Devoir réalisés par les collégiens

Saint-Cosme: Plantation d’arbres sur la thématique de la musique au Parc du Conservatoire

Aubépins: Ajout de tables de pique-nique dans le parc des Aubépins

Prés-Saint-Jean: Création d’un espace de repos sur le site de Jean-Zay

Stade/FAL: Aménagement d’un parcours de santé de type « Street Workout »