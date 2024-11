Moins d'un an après les blocages de routes et d'autoroutes par les agriculteurs, le président de la FNSEA et celui des Jeunes Agriculteurs ont annoncé une nouvelle mobilisation nationale des agriculteurs à partir du lundi 18 novembre. Dans leur viseur : le traité de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, regroupés au sein du Mercosur. À noter que les organisateurs ont promis de ne pas bloquer les autoroutes.

EP