Les avocats lyonnais de nouveau en grève

Les avocats lyonnais prennent la direction de Paris pour une mobilisation nationale. Ils ont voté une nouvelle fois le principe d’une grève totale et illimitée (grève de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris celles concernant le contentieux de la liberté et de toutes les audiences) pour protester contre la réforme des retraites.



Les avocats du Barreau de Lyon qui n’en sont pas à leur première action. Ils ont déjà déposé plus de 150 demandes de remises en liberté simultanées mais aussi réussi à renvoyer d’une journée le procès de Bernard Preynat au début du mois de janvier.