Les Bleues battent la Slovénie au bout du temps additionnel

Les joueuses de l’équipe de France se sont imposées en Slovénie (3-2) dans ce 2e match des éliminatoires la Coupe du monde 2023 mais que ce fut compliqué. Malgré une bonne entame de match, la formation menée par Corinne Diacre était imprécise et en payait les conséquences dès la 20e minute de jeu où les Slovènes marquaient en contre-attaque sur leur première occasion. Même si Marie-Antoinette Katoto remettaient les compteurs à égalité (28′), les Bleues concédaient beaucoup trop et montraient des faiblesses défensives en l’absence de leur nouvelle capitaine, Wendie Renard, préservée à cause d’une gêne ressentie à la cuisse droite.

Mais au retour des vestiaires, la France prenait les devants grâce à Katoto une nouvelle fois après un super travail de Baltimore, tout juste entre en jeu (60′). Sans réussir à se mettre à l’abri, l’équipe de France s’exposait au pire et concédait des occasions franches de plus en plus nombreuses. Jusqu’à un penalty encaissé à la 88e minute de jeu. Le match semblait alors désigner un partage des points mais la résilience des Françaises permettait d’aller chercher un penalty à leur tour. C’est d’ailleurs la Lyonnaise Amel Majri qui se chargeait de le transformer au bout du temps additionnel. Score final 3-2 pour l’équipe de France face à la Slovénie, mais on est bien loin de la performance réalisée en Grèce quelques jours plus tôt (10-0) et il faudra corriger les failles, notamment défensives, à l’avenir pour continuer à forger ce collectif et gagner des trophées.