Les Bleus remportent la Ligue des Nations face à l’Espagne

L’équipe de France s’est imposée ce dimanche soir en finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne (1-2) et remporte ainsi son premier trophée depuis la Coupe du monde en 2018. Mené à la 64e minute de jeu, les Bleus ont su une nouvelle fois renverser le cours de la partie grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Après une première mi-temps sans grand intérêt dans laquelle l’Espagne a eu la mainmise sur le ballon, les deux équipes n’ont pas réussi réellement à se procurer des occasions franches, et l’équipe de France perdait même Raphaël Varane sur blessure. Et c’est au retour des vestiaires que la partie s’est décantée. Après une barre transversale touchée par Antoine Griezmann, ce sont bel et bien les Espagnols qui ouvraient le score par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal sur une contre-attaque éclaire. Mes comme face à la Belgique, ce sont des Bleus à réaction qui ont pris place dans San Siro suite à ce but inscrit par la Roja.

Karim Benzema venait, dans la foulée, remettre les compteurs à égalité grâce à une somptueuse frappe enroulée d’une vingtaine de mètres, à l’entrée de la surface sur le côté gauche (66′). Et c’était ensuite au tour de Kylian Mbappé de tromper Courtois pour permettre aux tricolores de prendre les devants à dix minutes du terme (80′).

Malgré une première mi-temps décevante donc, les Bleus ont su être cliniques et emporter ce match important permettant de glaner un trophée, notamment importante pour des jeunes joueurs comme Théo Hernandez, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni ou même Karim Benzema, qui n’avait jusque-là jamais remporté de compétition avec l’équipe de France. Prochain rendez-vous face au Kazakhstan pour la France qui, en cas de victoire, serait d’ores et déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar.