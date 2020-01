Les bons plans du 10 au 12 janvier

Paléontolo Expo, Villeurbanne

Pour les plus grands et les plus petits, Paléontolo expo présente son exposition de dinosaures grandeur nature, une découverte extraordinaire sur la vie des dinosaures.

11 et 12 janvier à 12h et 14h-17h, Villeurbanne

Tarif enfant : 6€ ; Tarif adulte : 7€ ; Tarif mobilité réduite : 5€

Plus d’informations ici

Salon de l’étudiant, Eurexpo

L’incontournable salon de l’étudiant à Eurexpo fait son retour ce week-end à Lyon. Venez à la rencontre des acteurs de la formation et de l’orientation de votre région. Informez-vous sur les filières possibles : études courtes, longues, professionnelles ou généralistes, en formation initiale ou en alternance, à l’université, dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, ou encore au sein d’écoles spécialisées…

Du 10 au 12 janvier de 9 h à 17 h, Eurexpo

Entrée gratuite

Plus d’informations ici

Cinéma à l’Institut Lumière, Lyon

Pour ceux qui voudrait revisiter leurs classiques. L’Institut Lumière (Lyon 8) diffuse La Mort aux Trousse, le mythique film d’Alfred Hitchcock en version restauré 4K.

Dimanche 12 janvier à 17 h, Institut Lumière, Lyon

Tarif : 7,20€

Plus d’informations ici

Dimanche ciné-gouter pour les petits

Des petits contes sous la neige. D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. Conseillé à partir de 2 ans.

Dimanche 12 janvier à 10h30, Institut Lumière, Lyon Tarif : 4€

Plus d’informations ici

California Love – Le Moment Foire de Lyon

La Commune passe en mode Peace & Love avec California Love. Au programme, tattoos éphémères, concours photo, stand sur le thème des plantes médicinales, huiles essentielles, création d’origami et découverte de la naturopathie et bien d’autres animations sont prévues

Samedi 12 janvier de 11 h30 à 18 h, la Commune, Lyon 7e

Entrée gratuite

Plus d’informations ici

D’un atelier à l’autre : Visite de la maison des canuts et de l’atelier Mattelon

Une visite commentée plonge les visiteurs dans l’épopée de la soierie lyonnaise. Assistez à une démonstration de tissage sur un métier à bras Jacquard. Puis immergez-vous dans un atelier familial en activité de 1878 à 1996, classé monument historique, propriété de M. Mattelon, Meilleur Ouvrier de France en 1955.

Samedi 11 janvier à 14h

Tarifs : adulte 14€ – étudiant et enfant : 9€

Réservation en ligne disponible ici

Direction Saint-Vérand

Ce samedi de 11h à 22h est organisée la 3ème édition de la fête de la Bière. rendez-vous à la salle des fêtes de la commune

Plus d’infos ici

Ce dimanche, les visiteurs pourront participer à la 7ème bourse de BD et Mangas de Saint-Vérand

Dimanche 12 janvier 2020 de 9 h 30 à 18 h à la salle des fêtes de Saint-Vérand.

L’entrée est gratuite.

Plus d’informations ici

Les conscrits dans le beaujolais

Les villages concernés pour ce week-end sont :

Corcelles en Beaujolais : Vague dans les rues du village le matin à 11h.

Grandris : Bal des jeunes conscrits de Grandris

Jullié : défilé des conscrits.

Vaux en Beaujolais : Défilé humoristique à 19h30

Samedi 11 janvier, Beaujolais

Plus d’informations ici

L’histoire de la Commanderie d’Echirolles, Grenoble

Découverte de l’histoire de la Commanderie d’Echirolles avec sa chapelle labellisée « Patrimoine de l’Isère.

Le samedi 11 janvier à 14h30, Grenoble

Entrée gratuite

Plus d’informations ici