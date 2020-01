Les bons plans du 17 au 19 janvier

Food Traboule, Lyon

Les food courts sont à la mode à Lyon ! Mais il en est un qui est très attendu : Le Food Traboule. Il fait revivre l’un des plus beaux édifices du Vieux-Lyon, la Tour Rose, en sommeil depuis quelques années. Avec une carte très variée, venez déguster les plats de ce nouveau restaurant.

Vendredi et Samedi de 9h à 23h

La Tour Rose, 22 Rue du Bœuf, 5ème arrondissement, Lyon

Plus d’informations ici

La Nuit de la lecture 2020

La Nuit de la lecture 2020 a eu lieu ce week-end. Deux ateliers seront proposés à la médiathèque de Beaujeu entre 10h et 16h. Plus d’informations ici

A Bourgoin, une lecture pour les enfants est au programme de 14 h à 19 h

à la Halle Grenette. Plus d’informations ici

La Médiathèque de Villefranche proposera aux plus petits de se laisser bercer par des histoires entre 19h45 à 21h. Plus d’informations ici

Soirée prohibition et bal swing, Lyon

La Commune (Lyon 7) organise une soirée prohibition et un bal swing ! Remontez le temps direction les années 30 ! Il est grand temps de réviser vos bases de lindy hop, pour faire briller votre partenaire lors du cours et du bal. Ce vendredi de 20:30 à 01:00

Tarif : 10€

Plus d’information ici

Traversée de Lyon à la nage

Ce dimanche se tient la 40e édition de cet exploit sportif. Avec des palmes et de l’eau à moins de 10°C, c’est plus de 350 participants qui vont descendre dans le Rhône sur les 8 km qui séparent le Pont Poincaré du Pont Pasteur. Vous pouvez toujours suivre la traversée en tant que spectateurs !

Dimanche 19 janvier, à partir de 10 h.

Le départ de la course est donné à la Cité Internationale.

Plus d’informations ici

La foire d’Ampuis

La foire de vin d’Ampuis est de retour. A l’extérieur, une quinzaine de Stands de produits régionaux vous proposent des spécialités gastronomiques authentique. Une fois dans la salle, vous pourrez déguster et acheter auprès de 60 stands de vignerons.

Le 17, 18 et 19 janvier 2020 de 11 h à 19 h

Tarif : 8 €

Salle polyvalente, Allée du château, 69420 Ampuis

Plus d’informations ici

La Gratiféria, Lyon

La Gratiféria est un marché Gratuit à la MJC de Confluence (Lyon 2). Pas d’échange monétaire, mais de l’échange tout court sans obligation de donner pour recevoir. Profitez-en pour vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, vêtements, lunettes, mobilier, décoration et autres, pour donner leur donner une seconde vie! Tout ce qui n’aura pas trouvé de famille d’accueil sera redistribué à des associations !

Samedi 18 janvier de 10h00 à 17h30

Entrée gratuite

28 quai Rambaud, 69002 Lyon, France

Plus d’informations ici

Cinéma à l’Institut Lumière, Lyon

L’Institut Lumière (Lyon 3) vous propose un dimanche en projetant le célèbre : The Grand Budapest Hotel sur écran géant ! Venez (re)-découvrir ce chef d’œuvre signé Wes Anderson. En version originale sous-titrée.

De 14h30 à 16h15 le 19 janvier

L’Institut Lumière, 3ème arrondissement Lyon

Plus d’informations ici

Samedi qui conte ! Vienne

Lecture d’albums avec les enfants et boissons chaudes pour les parents !

Le 18 janvier à partir de 11 h à la librairie Passerelles

Entrée libre

19, cours Brillier, Vienne

Plus d’informations ici

Visite Guidée Musée Jean Paul-Dini, Villefranche

Visite commentée de l’exposition temporaire « Beaujolais: Arts, Hommes et Territoires de la Révolution à nos jours ». Ce dimanche, à partir de 15 h

Tarif: 3€/personne + droit d’entrée.

2 place Faubert, Villefranche-sur-Saône

Plus d’informations ici

Les conscrits dans le Beaujolais

Fêtes des conscrits en Beaujolais – La classe 0 à l’honneur

17 janvier 2020

Cogny : 19h30 : Retraite aux Flambeaux. Remise des clefs du village devant la mairie. Enterrement de la Classe en 9. A 21h : Bal à la Salle des Fêtes

Theizé : Retraite aux flambeaux.

18 janvier 2020

Salles-Arbuissonnas en Beaujolais. Enterrement de la Classe en 9 de 19h à 21h30

Theizé : Défilé des conscrits, vague dans les rues du village à 11h

19 janvier 2020

Cogny : Messe, défilé des conscrits, vague dans les rues du village le matin

Odenas : Défilé des conscrits, vague dans les rues du village le matin

Vaux en Beaujolais : Défilé des conscrits, vague dans les rues du village à 11h30

Plus d’informations ici