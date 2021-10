Les Bouches-du-Rhône en alerte rouge

Météo-France a placé le département en vigilance rouge pluie-inondation en raison de l’arrivée d’une grosse perturbation qui devrait générer des cumuls de précipitation très importants.

5 autres départements sont placés en vigilance orange à cause des orages : les Alpes-Maritimes, le Var, Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et la Haute-Corse.



Depuis ce dimanche 18h, on a relevé depuis le début des précipitations :

– dans le Vaucluse: 68mm à Apt et 89mm à Orange

– dans les Bouches du Rhône, on relève déjà: 60mm à Peyrolles, 66 mm à Aix en Provence, 90 mm à Cassis, 99mm à Marseille et 111 mm à Mimet.

Ces pluies fortes qui affectent l’est des Bouches du-Rhône et dans une moindre mesure l’est du Vaucluse, perdurent encore quelques heures avant une relative accalmie. Les cumuls deviennent importants atteignant parfois 150 mm.

En début d’après midi de nouvelles cellules orageuses très actives sont attendues sur l’ouest de PACA et circulent ensuite sur l’ensemble des départements en vigilance orange.

Sur les Bouches-du-Rhône, ces nouvelles intempéries se produisent sur les zones qui ont été impactées depuis cette nuit.

Les lignes orageuses, très actives, s’accompagnent de phénomènes violents: des intensités pluvieuses de l’ordre 40 à 60 mm en peu de temps, de fortes rafales de vent et de la grêle. Amélioration par l’ouest en fin de journée de lundi.

Cumuls attendus sur l’ensemble de l’épisode :

– Bouches-du-Rhône : 80 à 120 généralisés, jusqu’à 150 à 180 mm sur l’Est et localement jusqu’à 200/240 mm.