À partir du 24 juillet et ce pendant 14 jours, les bus du réseau TCL seront décorés sur leur face arrière d’affiches à l’effigie du Beaujolais. Le but ? Promouvoir le tourisme dans le Beaujolais auprès des habitants et des visiteurs à Lyon cet été. L’audience relative à cette opération cible plus d’un million de personnes.

EP