Les diocèses de Lyon et Grenoble au cœur d’une nouvelle affaire

Pendant l’été 2021, de nombreuses personnes ont rapporté au diocèse de Lyon et Grenoble des nouvelles révélations concernant des agressions sexuelles par un prêtre de la région.

D’après un communiqué sur le site de l’Église catholique dans le Rhône et le Roannais, les diocèses ont acquis avec certitude en octobre dernier l’implication de Louis Ribes dans ces faits.

Ce dernier, décédé en 1994, était connu pour peindre avec un style très coloré et cubique les églises des alentours, de nombreuses personnes l’avaient même renommé le “Picasso des églises”. Les diocèses de Lyon et Grenoble ont assuré que les œuvres du père Ribes seront petit à petit déposées et remisées.

Les personnes victimes qui le désirent peuvent se faire connaître auprès du bureau diocésain d’accueil des victimes, à l’adresse signalement@lyon.catholique.fr afin d’être reçues.