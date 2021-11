Les dirigeants de la planète sont à Glasgow pour la Cop 26

Emmanuel Macron est à Glasgow ce lundi dans le cadre de la Cop 26. La ville écossaise accueille depuis ce dimanche le sommet mondial pour le climat. Lors de son discours d’ouverture, le président de la Cop 26 Alok Sharma a indiqué que cette conférence climat était “le dernier et le meilleur espoir” de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5°C, objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris.



Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la machine climatique est en train de s’emballer, les sept dernières années seront probablement les plus chaudes jamais enregistrées.



Le premier ministre britannique Boris Johnson doit prononcer un discours dont certains extraits ont déjà été dévoilés. “L’humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant”. Pour le président français le sommet “réussira si nous, États et organisations, mettons tout en œuvre pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 avec des plans d’action clairs et concrets. Prenons tous cet engagement. Il est temps d’agir, c’est maintenant, pas demain.”



Ce rendez-vous intervient un an après la Cop25 de Madrid, considérée par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres comme “une occasion ratée”.