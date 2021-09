Les évaluations de 6ème commencent ce lundi

À partir de ce lundi 13 septembre et jusqu’au 1er octobre (16 octobre en Guadeloupe, Martinique et Guyane), les évaluations mises en place par le ministère de l’Éducation nationale pour tous les élèves de 6e vont débuter. Ainsi chaque enfant rentré au collège, dans le second degré de l’enseignement, devra réaliser des évaluations en français et en mathématiques sur une plateforme numérique en ligne. L’objectif de ces dernières étant de constater d’éventuels “ruptures d’apprentissage à cause du confinement” selon l’Éducation Nationale.

“Ces évaluations permettent aux enseignants d’adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève” d’après les dires du ministère. En français les élèves auront à faire à des compréhension de textes longs ainsi qu’à un questionnaire sur leur ressenti durant la crise sanitaire. Tandis qu’en mathématiques, les sujets seront portés sur trois thèmes : “nombres et calculs”, “grandeurs et mesures” et “espace et géométrie”.