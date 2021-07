Les formalités de retour en France évoluent si vous allez en Espagne ou au Portugal

Voyager en Espagne ou au Portugal va devenir plus contraignant. A partir de ce week-end, il faudra présenter un test PCR de moins de 24 heures pour les Français non vaccinés qui reviennent de ces deux pays. C’est ce qu’a expliqué ce jeudi matin, le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune.



En effet, les deux pays sont confrontés à une reprise épidémique et de nouvelles restrictions ont été prises dans certaines provinces ou localités. A noter que l’isolement ne sera pas obligatoire pour les cas négatifs.



Pour rappel, la semaine dernière, Clément Beaune avait encouragé les Français à choisir d’autres destinations “Ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l’Espagne et le Portugal dans vos destinations, c’est un conseil de prudence. C’est une recommandation sur laquelle j’insiste, il vaut mieux rester en France ou aller dans d’autres pays.”