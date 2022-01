Les Grammy Awards repoussé à cause de la pandémie

La décision est tombée ce mercredi, la fameuse cérémonie des Grammy Awards est comme l’an passé reporté à une date ultérieure. Cette cérémonie récompense chaque année les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique.



L’édition 2022 devait se dérouler le 31 janvier prochain à Los Angeles mais a été reportée notamment à cause de la progression du variant Omicron aux Etats-Unis. En 2021, la cérémonie avait connu la même sentence puisqu’elle avait dû être reportée au mois de mars avec un format différent, performances pré-enregistrées, public restreint et mesures de distanciation sociales.

A l’inverse des Grammy Awards, le Festival du film de Sundance a souhaité maintenir sa date avec pour la deuxième année consécutive une édition entièrement virtuelle. Il se déroulera entre le 20 et 30 janvier 2022.