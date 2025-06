La 4e édition des Journées Départementales des Armées aura lieu les 21 et 22 juin à Chalon-sur-Saône, avec un grand concert militaire la veille et une journée d’exposition et démonstrations réunissant près de 50 unités des forces françaises. Cet événement vise à renforcer le lien entre armée et citoyens. Les bénéfices du concert seront reversés au Comité d’Entraide Défense.

