À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, se tient la 27e édition du festival Les Musicaves à Givry, un événement musical et viticole incontournable. Le coup d'envoi sera donné au Domaine Thénard. Ce festival, qui allie musique et dégustation de vins, attire chaque année de nombreux visiteurs passionnés par la culture et le terroir. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans un cadre exceptionnel.

T.T