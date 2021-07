Les rapporteurs de la mission d’évaluation sur les rodéos seront à Lyon jeudi

Les rapporteurs de la mission d’évaluation de la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés seront en déplacement à Lyon ce jeudi.



Ils échangeront avec plusieurs élus locaux, les services de l’État en charge de la sécurité publique et les différents intervenants de la chaîne pénale (forces de sécurité intérieure et représentants du parquet) afin d’analyser les mesures territorialement mises en œuvre pour lutter contre le phénomène des rodéos motorisés, de confronter les expériences des différents acteurs, et d’évaluer l’efficacité des dispositifs en vigueur.



Les rodéos qui sont très présents dans la métropole de Lyon. Dimanche, un policier a été percuté dans le 3e arrondissement de Lyon par un homme qui faisait un rodéo à scooter. Le policier s’en tire avec une blessure au bras.