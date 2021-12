Les recherches se poursuivent pour retrouver une habitante de Montchanin

Les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver une quadragénaire qui est portée depuis samedi en Saône-et-Loire.



Cette habitante de Montchanin a quitté son domicile en voiture et n’a plus donné signe de vie depuis.



Sa voiture a, été retrouvée près de l’étang de Saint-Sernin-du-Bois près du Creusot.



Pour rappel, un appel à témoins a été lancé mercredi par la police afin de retrouver Sylvie Trincat. Cette femme, de corpulence mince, mesure 1,65m, a des cheveux châtains mi-longs, bouclés avec des mèches blondes, des yeux marrons et porte des lunettes.

En cas d’information, composez le 17 ou la brigade de Montchanin au 03 85 73 95 60.