Les soignants manifestent ce mardi

Ils seront des milliers à manifester dans la France entière ce mardi. Les soignants seront dans les rues suite à un appel à la manifestation lancé par la CGT. L’objectif de cette dernière étant de réclamer plus de formations, d’emplois, de salaire, de reconnaissance et de considération et moins de sanctions, de fermetures de lits, de fermeture de services et de fermetures d’établissements. Le pass sanitaire sera lui aussi évidemment au centre des problématiques.

À Lyon, les soignants ont rendez-vous à 13h devant l’ARS dans le 3e arrondissement. C’est aussi le cas à Marseille où le point de rassemblement sera situé devant l’ARS.