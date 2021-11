Les supporters italiens interdits de déplacement à Marseille ce jeudi

Il n’y aura pas de supporters italiens à Marseille jeudi pour le match face à la Lazio. Un arrêté ministériel a acté l’interdiction de déplacement pour la rencontre de Ligue Europa. La dernière rencontre entre l’OM et la Lazio, qui remonte à octobre 2018, avait été émaillée de violences.

« Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de la Società Sportiva Lazio, ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d’une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d’autre part ».



Le ministère justifie cette interdiction par le « comportement violent de certains supporters » de la Lazio « de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre », ainsi que « l’interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis ».