C’est une nouvelle augmentation. La Commission de régulation de l’énergie a annoncé lundi après-midi une hausse de 12,6% des tarifs réglementés du gaz dans quelques jours, alors que plusieurs hausses de tarifs dans l’énergie ont déjà été observées ces derniers mois. Ces augmentations avaient déjà été de près de 10% en juillet et de 5,3% en août.



Cette fois, les tarifs réglementés du gaz augmenteront de 12,6% au 1er octobre. Cela représente une hausse de 29% depuis le 1er janvier 2019 et de 44% depuis le 1er janvier 2020. 3 millions de “consommateurs résidentiels”, dont 2,77 millions chez Engie, vont être impactés.



Hors taxe, la hausse est de 13,9% et, dans le détail, de 4,5% pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3% pour les foyers qui se chauffent au gaz, détaille la Commission.