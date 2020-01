Les trains, écoles ou encore cantines impactés par une nouvelle journée de grève

Nouvelle journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. L’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU réclame toujours le retrait pur et simple du projet. A Lyon, le cortège partira à 11h30 de la manufacture des Tabacs.



Concernant les perturbations, pour la 36e journée consécutive le trafic SNCF est impacté avec 1 TER sur 5 en circulation dans la région. A noter que les abonnements TER du mois de décembre seront remboursés par la SNCF.

Du côté des TGV, comptez 17 allers et 19 retours entre Paris et Lyon, 7 A/R entre Lyon et Marseille et 4 A/R entre Lyon et Montpellier.



Les écoles, les cantines mais aussi les crèches sont impactées. A Lyon, 71 cantines n’assurent pas l’accueil de midi. Plus d’infos ici

Les avocats, eux, sont en grève toute la semaine. Des audiences devraient être annulées.