Les urgences adultes des centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et du Pont-de-Beauvoisin seront fermées les nuits des 1er, 2, 3 et 5 août, de 20 h à 8 h 30. En cas d’urgence vitale, il faudra contacter le 15 qui orientera vers la structure adéquate. Les urgences pédiatriques, gynécologiques, psychiatriques et la maternité ne sont pas concernées par cette fermeture, tout comme le SMUR.





EP