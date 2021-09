Les “Vendanges Musicales” débutent ce vendredi

Pour sa 8e édition, le festival des “Vendanges Musicales” aura lieu à partir de ce vendredi 17 septembre durant deux jours jusqu’au samedi 18 septembre à Charnay en Beaujolais. Lors de la première soirée, Ayo, Flavia Coelho, Ben. (l’Oncle Soul), et Elina Jones & The Fireflies seront au programme. Tandis que la soirée du samedi proposera sur scène Hoshi, Diva Faune, Julien Granel, Doria D et Big Batch.

Des places sont encore disponibles sur la billetterie de l’évènement, allant de 25 euros pour une soirée à 60 euros pour un pass pour les deux soirs.