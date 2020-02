Les visites nocturnes de Fourvière sont de retour

Les Visites Insolites Nocturnes reviennent enfin à Fourvière. Cette visite exceptionnelle rassemble les visiteurs à la nuit tombée. Ils sont guidés aux lueurs des lampes torches pour découvrir la basilique Notre-Dame de Fourvière, des coulisses jusqu’aux toits.



Un parcours insolite…

La visite insolite nocturne commence par l’exploration des lieux cachés de la basilique : la grande tribune, le cabinet des architectes, la charpente métallique, puis le grand carillon composé de 23 cloches.



Si les conditions météo le permettent, la visite se poursuit sur la terrasse St Michel et sur la tour de l’Observatoire, pour profiter de la féérie nocturne de la ville de Lyon illuminée.



Au sommet, les visiteurs profitent d’un panorama unique et sont immergés dans plus de 2000 d’histoire au milieu des étoiles : vertige d’émotions garanti.



Infos pratiques : Du 6 au 28 février, le jeudi et le vendredi à 17h30

Attention : environ 345 marches, déconseillé aux personnes sujettes au vertige

Tarifs : Adultes : 15€ Moins de 18 ans : 7€ Gratuit pour les moins de 5 ans Billetterie : billets en vente exclusivement sur www.fourviere.org