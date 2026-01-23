L’espace culturel EOLE à Craponne accueille quatre artistes pour la « soirée fraîche pop »

Le plateau Fraîche Pop réunit ce samedi 24 janvier, à l’Espace culturel EOLE de Craponne, quatre jeunes projets issus du label Duchess Production : Cobalt, Daysy, Heroe, Adèle & Robin. Une soirée pensée comme un temps de découverte, autour de nouvelles écritures pop et d’univers artistiques variés avec la promesse d'une véritable immersion dans la pop de demain.

Dans une démarche d’accessibilité, l’évènement propose une gamme de tarifs adaptés à différentes situations :

Plein tarif : 26.00 €

Demandeurs d'emploi : 18.00 €

Seniors (Pour les + de 65 ans) : 21.00 €

Etudiants / Scolaires : 21.00 €

Jeunes (Pour les - de 17 ans) : 13.00 €

Adhérents : 23.00 €

L.T