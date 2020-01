Levothyrox : 3 329 malades de la thyroïde en appel

Le procès en appel contre le laboratoire Merck débute ce mardi à Lyon. Plus de 3 300 malades de la thyroïde dénoncent un “défaut d’informations” sur le changement de formule du Levothyrox et réclament une indemnisation.



Ils avaient été déboutés en première instance. Le 5 mars dernier, le tribunal d’instance de Lyon avait écarté toute faute de Merck dans le lancement de son nouveau produit. Le procès devrait bien se ternir malgré la grève des avocats qui a été reconduite jusqu’au 12 janvier.



Des plaignants ont renoncé aux poursuites

4 113 patients victimes d’effets secondaires avaient porté plainte et réclamaient une indemnisation à hauteur de 10 000 € chacun, soit plus de 41 millions au total. Parmi eux, environ 800 ont renoncé à faire appel.



A noter qu’une information judiciaire contre X pour des faits présumés de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui est instruite par le pôle santé du TGI de Marseille.