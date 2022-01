L’expérience Tubulus à découvrir au conservatoire Le Grand Chalon

Ce mercredi, le conservatoire Le Grand Chalon accueille une expérience unique mêlant musique et lumière. Plusieurs séances d’immersions de 30 minutes sont organisées pour les plus jeunes. En effet, Tubulus est un spectacle musical à l’attention du jeune public, cette œuvre est signée Philippe Ollivier bandonéoniste, compositeur et preneur de son et d’images.

Tubulus est une proposition musicale douce qui enveloppe le spectateur dans un bain sonore. Le public est entouré de plus de 10 haut-parleurs répartis autour et au-dessus de ce dernier, c’est une réelle immersion sonore. Ce spectacle est accessible aux jeunes en situation de polyhandicaps. Pour assister à cette expérience, il faut débourser en moyenne 3,50 euros. Plusieurs séances sont organisées ce mercredi, à 10h et 16h15 pour les enfants de 3 à 18 mois et une séance à 17h30 pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Plus de renseignements sur les horaires, les places et le paiement ici