Ligne Paris-Lyon-Turin-Milan : Trenitalia vient officiellement concurrencer la SNCF

La compagnie publique italienne Trenitalia s’est officiellement lancée sur le marché ferroviaire français ce lundi avec la mise en vente de ses premiers billets de train pour la ligne TGV Paris-Lyon-Turin-Milan.

Trenitalia, dont les premiers trajets vont être effectués à partir du samedi 18 décembre, fait office de première concurrente à la SNCF sur la ligne de trains à grande vitesse entre Paris et Milan, passant par Lyon. Pour rappel, le secteur des TGC a été ouvert en accès libre à la concurrence au mois de décembre 2020.

Trenitalia propsera des billets à partir de 23 euros en seconde classe et à partir de 29 euros en première classe entre Paris et Lyon, billets échangeables à volonté et remboursables jusqu’au départ du train avec une retenue de 20 %. Entre Paris et Milan, les premiers prix seront de 29 euros et 36 euros.

Les trains à grande vitesse italiens feront deux allers-retours par jour, le matin et le soir, entre Paris Gare de Lyon et Milan Centrale, en passant par Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin.