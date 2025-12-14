Ligue 1 : l’OL assure face au Havre

Olympique Lyonnais - Le Havre, 16e journée de Ligue 1 : 1-0. But : P.Sulc (52e).

L'Olympique Lyonnais a assurer l'essentiel dimanche après-midi face au Havre pour la dernière rencontre de Ligue 1 en 2025. Les Lyonnais repassent devant Rennes et prennent la 5e place du classement.

En première mi-temps, Martin Satriano a très rapidement manqué d'inscrire le premier but de la rencontre d'une tête qu'il place sur la barre alors que le but était vide. Pavel Sulc aurait également pu ouvrir le score après avoir été bien servi par Corentin Tolisso mais s'est heurté à un Mory Diaw impérial dans ses cages. Toutefois, ce sont les Havrais qui ont eu la plus grosse occasion avec un pénalty obtenu suite a un grossier tirage de maillot de Tyler Morton sur Gautier Lloris. Issa Soumaré a buté sur un imposant Dominik Greif.

En seconde période, les gones sont revenu avec de nouvelles intentions avec plusieurs situations avant d'ouvrir le score à la 52e minute par l'intermédiaire d'une belle tete plongeante de Pavel Sulc, très bien servi par Afonso Moreira, auteur d'une belle prestation.

Les Havrais ont eu l'occasion de revenir au score à plusieurs reprises, notamment avec la puissante frappe d'Ayumu Seko qui loupe de très peu le cadre rouge et bleu, puis avec le croisé de Mbwana Samatta, bien sortie par Dominik Greif.

L'OL s'impose donc sur la plus petite des marges, mais ça fait toujours 3 points et de la confiance avant la trêve.