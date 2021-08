Ligue 1 : l’OL concède un match nul frustrant contre Clermont

Nouvelle contre-performance pour l’Olympique Lyonnais ce dimanche après-midi au Groupama Stadium. Les hommes de Peter Bosz n’ont pu faire mieux qu’un match nul (3-3) contre Clermont à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Les Lyonnais avaient pourtant montré un beau visage en première mi-temps.



Après avoir mené 3-1 à l’issue des 45 premières minutes, les joueurs de Peter Bosz ont manqué le but du K.O. à plusieurs reprises en seconde mi-temps. Tout avait pourtant bien commencé pour les Gones avec l’ouverture du score sur penalty de Moussa Dembélé (5′). Après l’égalisation contre le cours du jeu sur corner en faveur de Clermont (Diomandé contre son camp, 12′), Dembélé inscrit un doublé et remet l’OL sur de bons rails (21′). Juste avant la pause, le collectif lyonnais se met en marche et Lucas Paqueta conclu un mouvement superbe d’un plat du pied gauche (45+1′). L’OL mène 3-1 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Lyonnais repartent avec de bonnes intentions. Malheureusement, les coéquipiers d’Houssem Aouar manquent de réalisme devant le but clermontois. Impardonnable. Les Lyonnais sont punis en toute fin de rencontre. Une première fois à la 80′ minute grâce à un but d’Elbasan Rashani. Ce dernier double la mise dans le temps additionnel (90+1′).



L’OL n’a toujours pas gagné cette saison et compte seulement deux points après trois journées de Ligue 1. Les Lyonnais devront absolument réagir vendredi prochain face à Nantes.