Ligue 1 : l’OL renversant à Bordeaux !

Après avoir battu Bourg-en-Bresse et Brest la semaine dernière dans les deux Coupes, l’OL a enchainé (1-2) sur la pelouse des Girondins de Bordeaux ce samedi. Une victoire qui permet aux Lyonnais de remonter provisoirement dans la première partie du classement.



Malgré un très bon début de match avec de nombreuses situations, les Lyonnais se sont faits surprendre par les Bordelais à la fin du premier quart d’heure. Jimmy Briand profite d’une énorme bévue de Joachim Andersen, qui voulait faire une passe en retrait à Anthony Lopes. Mais dès le début de la seconde période, les Rhodaniens retrouvent tout leur réalisme. Maxwel Cornet réussi d’abord à égaliser à la 50e minute d’une frappe lointaine contrée par Youssouf Sabaly, qui prend à contre-pied Benoît Costil. Trois minutes plus tard, c’est Moussa Dembélé qui inscrit le deuxième but des Gones, son onzième de la saison en Ligue 1, grâce à une très belle passe de Maxwel Cornet. Le numéro neuf lyonnais a même failli corser l’addition mais son tir piqué s’est échoué sur la barre transversale (75è). En fin de match, les Bordelais auraient pu égaliser mais le but de Laurent Koscielny a été refusé pour une position de hors-jeu. Cette victoire, face à des Girondins dépassés, permet aux Gones de remonter provisoirement dans le Top 5 du championnat.



Prochain rendez-vous samedi pour l’OL du côté de Nantes pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio à partir de 20h40. Coup d’envoi de la rencontre prévue à 20h55.