Ligue 1 : l’OL se saborde à Nice

L’Olympique Lyonnais s’est incliné (2-1) sur la pelouse de Nice pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les Gones subissent leur 8e défaite de la saison et réalisent une très mauvaise opération comptable.



Après un premier round d’observation en début de rencontre, le premier tournant du match intervient à la 22e minute quand Marçal est exclu par l’arbitre pour une faute sur Boudaoui qui filait seul au but. À 11 contre 10, les Niçois se montrent tout de suite plus entreprenants en attaque et ouvrent le score à la 33e minute grâce à une réalisation de Kasper Dolberg à la suite d’une erreur de Ciprian Tatarusanu. L’OL est alors en grande difficulté avant le festival d’Houssem Aouar.



Après une magnifique percée du milieu lyonnais, Walter Benitez effleure son tir avant que Karl Toko Ekambi trouve le chemin des filets pour la deuxième fois depuis son arrivée à Lyon cet hiver (1-1, 45e). Dans le temps additionnel de la première période, un deuxième tournant a lieu lorsque Benoît Bastien expulse Adam Ounas pour un second carton jaune à la suite d’une grosse échauffourée. La mi-temps est ensuite sifflée dans la confusion et les deux équipes sont au coude-à-coude (1-1).



Le début de la seconde période est assez calme de part et d’autre avant que les Niçois reprennent l’avantage grâce à Kasper Dolberg auteur d’une belle reprise à la suite d’un centre de Boudaoui (2-1, 63e). Le Danois auteur de quatre buts lors de ces quatre derniers matchs contre les Gones.



Les hommes de Rudi Garcia tentent ensuite de réagir et font le siège de la surface niçoise sans finalement ne jamais trouver le chemin des filets de Walter Benitez. Même si Lucas Tousart aurait pu obtenir un penalty en fin de rencontre après une faute de Moussa Wagué. Mais l’arbitre n’a pas bronché et Lyon s’incline finalement (2-1) sur la pelouse de l’Allianz Riviera.



Avec cette huitième défaite de la saison, les Rhodaniens sont désormais à huit points de Rennes, troisième. Ils réalisent donc une très mauvaise opération comptable avant de rejouer dès mercredi face à Amiens.