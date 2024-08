Pour son premier match officiel de la saison, l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouchée du Stade Brestois (1-5) ce samedi soir au stade Francis-Le Blé à l'occasion de la 1e journée de Ligue 1. Une prestation plus que convaincante pour les Phocéens qui prennent la tête du classement. L'OM de Roberto De Zerbi est lancé.

Les buts marseillais ont été inscrits par l'intenable Mason Greenwood (3' et 31' sur penalty), Luis Henrique (26' et 48') et Elye Wahi (71' sur penalty).