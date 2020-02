Ligue 1 : Lyon tombe à Paris avec les honneurs

L’Olympique Lyonnais s’est incliné (4-2) sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche soir lors de la 24ème journée de Ligue 1. Les Gones ont désormais 16 points de retard sur Marseille, deuxième.



L’OL se montre dangereux dès l’entame de la rencontre avec une belle frappe enroulée de Martin Terrier qui passe à quelques centimètres des buts de Keylor Navas (5e). Angel Di Maria lui répond en contre quelques minutes plus tard en réalisant un festival sur le côté gauche de la défense lyonnaise. Fernando Marçal est pris de vitesse par l’Argentin qui ne se fait pas prier pour tromper Anthony Lopes (1-0, 22e). Les Parisiens dominent la rencontre et font le break par l’intermédiaire de Kylian Mbappé qui pique son ballon au-dessus du gardien de l’OL (2-0, 38e). La première période se termine par une faute de Presnel Kimpembe qui aurait pu prendre un carton rouge en raison d’une faute sur Moussa Dembélé. L’arbitre l’avertit finalement seulement d’un carton jaune. Le PSG mène à la pause (2-0).



Au retour des vestiaires, Lyon encaisse un but gag avec un contre son camp de Fernando Marcal (3-0, 47e). Largement menés dans cette rencontre, les Gones ont très vite réagi en marquant grâce à Martin Terrier (3-1, 52e). Sept minutes plus tard, les hommes de Rudi Garcia reviennent ensuite à un but des Parisiens. A la suite d’un très beau mouvement collectif, c’est Moussa Dembélé qui a permis aux Lyonnais d’y croire en fin de match (3-2, 59e). Mais Edinson Cavani a scellé le succès parisien d’une belle frappe du pied droit (4-2, 80e). Le score ne bougera plus et Lyon finira par s’incliner pour la neuvième fois de la saison.



Cette défaite n’arrange pas du tout les affaires des Lyonnais qui sont désormais à 16 points de la deuxième place de l’Olympique de Marseille. Les Gones rejoueront dès mercredi soir face à l’OM en quart de finale de la Coupe de France.