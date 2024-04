Le GF38 a enchaîné ce samedi soir son 8e match sans victoire en Ligue 2 à l'occasion de la 31e journée. Une défaite (2-1) face au Paris FC après avoir pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nolan Mbemba (25'). Mais en seconde période, Ayoub Jabbari (61') et Kouadio-Yves Dabila (76') permettent au PFC de s'imposer.



Grenoble n'avance plus et pointe à la 11e place. Les Isérois accueilleront Angers lundi prochain (20h45), avant le derby face à Annecy le 20 avril (19h).