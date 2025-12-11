Ligue Europa : l’OL assure l’essentiel et reste leader

Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles, 6e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa : 2-1 (2-1). Buts : Moreira (3e) et Sulc (11e) pour l'OL. Smit (6e).

L’Olympique lyonnais a fait le travail jeudi soir au Groupama Stadium. Sans briller, mais sans trembler, les Lyonnais se sont imposés face à Go Ahead Eagles et conservent ainsi la première place de la phase de ligue de Ligue Europa, tout en s’assurant au minimum une place en barrages.

Tout s’est joué très vite : servi par Morton, Afonso Moreira a ouvert le score dès la 3e minute au terme d’une action collective limpide, avant que les Néerlandais n’égalent par Smit, qui a profité d'une relance de Descamps mal maîtrisée par Tolisso (6e). Pavel Sulc a redonné l’avantage à l’OL quelques instants plus tard, en renard, après une frappe de Maitland-Niles repoussée (11e).

La suite ? Beaucoup moins animée.

Dominateurs techniquement mais peu enclins à hausser le rythme, les Lyonnais ont contrôlé un adversaire séduisant dans la circulation du ballon mais trop limité dans les 30 derniers mètres pour réellement inquiéter. Les visiteurs n’ont cadré que deux tirs, preuve de leur manque de poids offensif.

L’OL, lui, s’est contenté de gérer, même si Tolisso a touché le montant en fin de match (89e). Un succès minimaliste, mais suffisant pour garder les commandes de la compétition avant les deux dernières journées au mois de janvier.