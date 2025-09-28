Lille – OL : un choc au sommet pour la 6e journée de Ligue 1

LOSC Lille - Olympique Lyonnais, 6e journée de Ligue 1, dimanche 17h15. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ce dimanche à 17h15, l’Olympique Lyonnais se déplace au stade Pierre-Mauroy pour défier Lille. Un véritable choc de haut de tableau : l’OL, deuxième ex æquo avec 12 points, affronte le LOSC sixième avec 10 points.

La dynamique des Dogues

Lille reste sur une lourde défaite dans le derby face à Lens (0-3), mais la formation de Bruno Genesio a montré une impressionnante faculté de réaction depuis un an : 87% de victoires en Ligue 1 après une défaite depuis l’été 2023 (13 succès en 15 matchs).

Autre statistique marquante : le LOSC a gagné ses trois derniers matchs à domicile, toujours grâce à des buts décisifs inscrits dans les toutes dernières minutes. Reims, Monaco et Toulouse en ont fait les frais.

Les forces lyonnaises

L’OL n’a perdu qu’une seule fois lors de ses huit derniers duels face au LOSC (3 nuls, 4 victoires). Autre atout : la solidité défensive. En six matchs officiels cette saison, les Lyonnais n’ont pas encaissé le moindre but à 11 contre 11 : «Nous ne sommes pas obsédés par ça. Mais le fait de ne pas prendre de but apporte de la sérénité et de la confiance à l’équipe, a expliqué Paulo Fonseca. Notre organisation défensive a beaucoup progressé. Quand nous défendons bien, nous sommes plus susceptibles de gagner. »

Attention à Giroud

Face aux Gones, Olivier Giroud reste la grande menace. Le champion du monde a déjà marqué trois fois en cinq matchs depuis son retour en Ligue 1. « Giroud est un grand attaquant, très dangereux dans la surface. Il a d’ailleurs inscrit récemment un but que seuls les grands buteurs peuvent marquer », a salué Fonseca.

Effectif : Tolisso revient, Descamps et Abner absents

Suspendu jeudi en Ligue Europa face à Utrecht (0-1), Corentin Tolisso retrouve le groupe lyonnais et remplace numériquement Teo Barisic. Rémy Descamps et Abner restent indisponibles, blessés.

Crédit photo : Flavien Tabart