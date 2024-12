L'Isère est en vigilance orange neige, verglas et avalanches aujourd'hui, en raison d'un épisode neigeux débuté hier. Les autorités recommandent une grande prudence, notamment pour les activités en montagne et hors-piste, avec des conditions dangereuses et un risque d'avalanches "très élevé". Des restrictions sont également imposées aux poids-lourds.

