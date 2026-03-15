LIVE Élections 2026 : les résultats en direct

Suivez les premières estimations des élections en direct ci-dessous :

Le taux de participation est de 17,62 % dans le Rhône à 12 h, contre 16,60 % en 2020.

Le taux de participation est de 48,27 % dans le Rhône à 17 h, contre 35,37 % en 2020.

Le taux de participation est de 65,29 % à Lyon à 19 h, contre 39,20 % en 2020.

MUNICIPALES

LYON : Selon une première estimation Ipsos BVA pour France Télévision, Grégory Doucet serait en tête du premier tour avec 37,3% des voix, devant Jean-Michel Aulas avec 35,4%. Anais Belouassa-Cherifi est à 10,9% et Alexandre Dupalais à 7,5%. L'information reste bien entendu à prendre avec des pincettes.

LIMONEST : Le maire sortant Max Vincent (Divers centre) a été réélu pour son neuvième mandat consécutif, a-t-il affirmé à nos confrères de BFM Lyon. L’élu entame sa 47e année de mandat.

RILLEUX-LA-PAPE : Alexandre Vincendet (Horizons) est réélu.

OULLINS-PIERRE-BÉNITE : Jérôme Moroge est réélu.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE : Le maire sortant Thomas Ravier l'emporterait dès le premier tour.