L’Odyssée Playmobil à Mini World pour revisiter l’histoire

Le parc de miniature animés, Mini World Lyon accueille à partir de ce samedi et jusqu’au 16 septembre, « L’Odyssée Playmobil ». Une exposition signé Alexis Guillaume, un médecin anesthésiste originaire de Franche-Comté.

Au total, 15 œuvres monumentales mettent en scène des centaines de personnages Playmobil dans des décors reproduisant des paysages réalisés et peints entièrement à la main par plusieurs artistes passionnés. Des décors ludiques, magiques et drôles pour faire rêver tous les âges.

On pourra y retrouver l’Empire Romain, la découverte de l’Amérique, le Far West, les pirates ou encore la conquête de l’espace. C’est un vrai rêve qui se réalise pour le passionné de Playmobil, Alexis Guillaume. Un rêve qui regroupe plus de 10 ans de constitution et plus de 3 000 pièces.