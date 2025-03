L’A47 sera fermée de nuit, entre Saint-Chamond Stelytec et Saint-Chamond-centre, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 6 mars, de 21 h à 5 h 30, pour des travaux, avec une déviation via la RD37. Des neutralisations de voie auront également lieu entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond, ainsi que sur la N88 à Saint-Étienne, en journée. Ces interventions visent à améliorer la chaussée et réaliser des nettoyages.

EP