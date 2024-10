Cette semaine, des travaux sont prévus sur les autoroutes et voies rapides au sud de la Loire. Sur l’A47 entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond, dans le sens Lyon/Saint-Étienne, la voie de droite sera fermée chaque nuit jusqu’à jeudi matin. Par ailleurs, la bretelle de sortie n°13 à La Grand-Croix restera fermée cette semaine dans le même sens. Enfin, sur l’A72, dans le sens Andrézieux/Saint-Étienne, un relevé de chaussée est prévu mercredi et jeudi, avec neutralisation de la voie de droite.

