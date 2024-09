Présente depuis plus d’un demi-siècle dans la commune de Panissières, l’agence bancaire CIC a annoncé sa fermeture prochaine. Une pétition aurait déjà été lancée et a recueilli plus de 600 signatures pour s'opposer à la fermeture de la banque.

Un service de « meilleure qualité » sera proposé aux clients panissiérois dans l’agence de Feurs. L'ensemble des salariés devrait être muté dans cette dernière.

ML