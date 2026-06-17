L’OL attirerait de nouveaux investisseurs 

Le dossier de la vente de l’Olympique Lyonnais continue d’évoluer. Alors que Michele Kang et le fonds d’investissement Ares apparaissaient jusqu’ici comme les principaux acteurs intéressés par une reprise du club, un nouvel acheteur potentiel pourrait entrer dans la course. Selon des informations de Bloomberg, la famille polono-américaine Kaminski aurait également étudié la possibilité de racheter l’OL. Une concurrence qui pourrait accélérer les discussions autour de l’avenir du club lyonnais.

C.J