L’OL Féminin reçoit Montpellier ce dimanche pour poursuivre son sans-faute

Les féminines de l’Olympique Lyonnais reçoivent Montpellier dans le cadre de la 6e journée de D1 Arkema ce dimanche 17 octobre à 12h45. Les joueuses de Sonia Bompastor voudront poursuivre leur début de saison exceptionnel ponctué de cinq victoires en autant de rencontres, surtout qu’il s’agira du dernier match disputé avant la trêve internationale. Une victoire et les trois points permettraient donc pour les joueuses sélectionnées en équipes nationales de partir sereinement avec le goût de la tache accomplie.

C’est aussi pour garder le rythme des Parisiennes qu’il faut gagner au Groupama OL Training Center ce dimanche midi. Les joueuses de la capitale ont elles-aussi engrangé 15 points sur 15 et joueront leur 6e match de la saison, en même temps que les Lyonnaises, face à l’ASSE.

Les Montpelliéraines pointent, elles, à la 7e position avec un bilan mitigé depuis le début de l’exercice 2021/2022. Avec six points à leur compteur, en comptant deux victoires et trois défaites, les joueuses de Yannick Chandioux n’auront rien à perdre et viendront essayer de déjouer les pronostics en terre rhodanienne. Même si l’OLF a remporté ses dix dernières confrontations directes face à l’équipe héraultaise…