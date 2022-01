L’OL féminin se déplace chez le Paris Saint-Germain pour les 8es de finale de la Coupe de France

L’Olympique Lyonnais féminin a de nouveau rendez-vous face à son grand rival ! Les joueuses de Sonia Bompastor seront opposées au Paris Saint-Germain cette après-midi à 14h en 8es de finale de la Coupe de France au stade Georges Lefèvre au centre d’entraînement des Franciliennes. Un match devenu un classique du football féminin entre d’un côté, l’OLF qui est la meilleure équipe de l’histoire du ballon rond chez les féminines avec quatorze titres de championnes de France consécutifs et sept titres de championnes d’Europe, et de l’autre des Parisiennes qui montent en puissance et sont actuellement championnes de France en titre avec le dernier championnat remporté devant les Lyonnaises.

L’entraîneuse rhodanienne Sonia Bompastor a cependant fait part, selon elle, du statut de favori de l’OL, qui souhaite remporter les “trois compétitions cette saison” (D1, Coupe de France, Ligue des Champions).Cependant Grace Geyoro, la joueuse du PSG a aussi tenu à rappeler : “On peut aussi se poser en favori”.

Un match qui a donc commencé dès les conférences de presse et qui promet du spectacle à n’en pas douter.