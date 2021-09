L’OL ira à Glasgow sans Shaqiri et Dembélé ce jeudi

L’Olympique Lyonnais débute ce jeudi sa campagne d’Europa League face aux Glasgow Rangers en Écosse. Et pour ce déplacement, ni Xherdan Shaqiri ni Moussa Dembélé ne seront du voyage. L’international suisse ne possédant pas de schéma vaccinal complet, une quarantaine aurait dû être observée à son retour, d’où la raison de son forfait. En ce qui concerne Dembélé, l’attaquant au quatre buts en Ligue 1 cette saison a ressenti une gêne musculaire et ne pourra ainsi pas prendre part à la rencontre et pourrait même être absent pour le choc de dimanche soir face au Paris Saint-Germain.

En ce qui concerne Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, les deux Brésiliens ont finalement reçu l’accord de l’UEFA pour pouvoir disputer cette rencontre grâce à des dérogations accordées par les Britanniques. Pour rappel, les deux joueurs avaient voyagé en Amérique du Sud durant la trêve internationale et ne pouvait ainsi potentiellement pas entrer sur le territoire écossais avec les restrictions en vigueur sur leur île.