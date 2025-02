L’OL, le FCVB, l’Asvel, le LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain : dimanche 20h45 - 23e journée de Ligue 1

Ce dimanche 23 février, l'OL accueille le PSG au Groupama Stadium pour un choc de la Ligue 1. Lyon, sur une série de deux victoires consécutives, occupe la 6e place du classement et espère encore se mêler à la lutte pour l'Europe. De son côté, le PSG reste solide leader, avec une avance confortable de dix points sur son dauphin, et aucune défaite en championnat pour le moment. Les Lyonnais devront briser la dynamique parisienne, qui impressionne tant offensivement que défensivement. Un duel crucial pour les ambitions des deux clubs.

FC Villefranche Beaujolais - Orléans : vendredi 19h30 - 22e journée de National

Villefranche, après sa victoire à Aubagne (2-1), reçoit Orléans, 3e du championnat, ce soir à 19h30 à Chouffet. Le coach Laurent Combarel espère que ses joueurs, portés par une série de deux succès consécutifs, continueront sur leur lancée, tout en restant prudents face à l'adversaire.

Fréjus Saint-Raphaël - GOAL FC : samedi 18h - 20e journée de National 2

Fréjus Saint-Raphaël reçoit le GOAL FC pour un affrontement important en National 2. Fréjus, qui reste sur un match nul, pointe à la 6e place du classement et cherche à rester au contact du haut de tableau. Le GOAL FC, également sur un match nul, occupe toujours la 16e et dernière position. Ce duel pourrait être décisif pour les deux équipes, l'une cherchant à sortir de la crise, l'autre à confirmer son bon classement.

Basket :

Lyon ASVEL Féminin - Tarbes GB Féminin : dimanche 15h15 - 17e journée de LFB

Ce dimanche, Lyon ASVEL Féminin affronte Tarbes GB à domicile dans un duel important pour la course aux playoffs de la Ligue Féminine de Basketball. Les Lyonnaises, actuelles 7e du classement, restent sur deux défaites consécutives et doivent rebondir pour retrouver de la confiance. Tarbes, à la 8e place, est également en difficulté avec cinq défaites lors de ses six derniers matchs.

Rugby :

Castres Olympique - Lyon OU : samedi 14h30 - 17e journée de Top 14

Castres Olympique reçoit le LOU Rugby pour une belle affiche de cette 17e journée du Top 14. Castres, 6e du classement, est dans une très belle forme, surtout à domicile avec une seule défaite depuis le début de la saison. Le LOU, actuellement 7e, est en grande forme avec trois succès d'affilée, porté par une défense implacable et un jeu offensif fluide. Ce match est crucial pour les deux équipes, qui visent à se rapprocher des places de tête et à confirmer leur bon état de forme. Un duel à ne pas manquer entre ces deux formations ambitieuses.

CS Bourgoin-Jallieu - US Carcassonne : vendredi 19h30 - 20e journée de Nationale

Le CSBJ, après une défaite à Bourg-en-Bresse, reçoit Carcassonne ce soir à 19h30 en quête de victoire pour échapper à la zone de relégation. Avec seulement trois points d'avance sur le barragiste, chaque match devient crucial pour les Berjaliens.

Pas de match prévu pour l'OL Féminin et l'ASVEL.

EP