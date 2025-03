L’OL, l’OL F, L’ASVEL, le LOU… L’agenda sportif du week-end

Football :

Strasbourg - Olympique Lyonnais : vendredi 20h45 - 27e journée de Ligue 1

Strasbourg accueille l'OL ce vendredi à 20h45 pour la 27e journée de Ligue 1. Respectivement 7e et 5e, les deux clubs jouent une place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine. Avec une série de cinq victoires lors des six derniers matchs, l'OL représente une menace, ayant remporté sept de ses huit dernières rencontres et inscrit 25 buts. Les Gones ont l'avantage avec deux points d'avance sur Strasbourg. Ce match important se jouera au Stade de la Meinau.

Versailles 78 - FC Villefranche Beaujolais : vendredi 19h30 - 27e journée de National

Les Caladois se rendront à Versailles ce vendredi 28 mars pour la 27e journée du championnat national. Après un match nul contre Concarneau le 21 mars, les supporters de Villefranche espèrent voir leur club remonter au classement. Actuellement à la dixième place, ils affrontent les quatorzièmes du classement. Un match attendu qui pourrait redonner de l'espoir au FCVB.

Olympique Lyonnais F - Fleury 91 F : dimanche 17h30 - 19e journée de D1 Féminine

Après une longue série de victoires écrasantes, les lyonnaises toujours invaincues accueillent Fleury ce dimanche. Un match qui s'annonce difficile pour les 5e du classement qui affrontent les leaders sur la pelouse de l'OL.

Basket :

ASVEL - Elan Chalon : dimanche 19h - 23e journée d'Élite

L'ASVEL reçoit ce dimanche Chalon-sur-Saône, en lutte pour une place en play-in. Ce match décisif s'annonce compliqué pour les dixièmes, opposés aux quatrièmes du classement.

ASVEL F - Charnay Bourgogne Sud F : dimanche 15h15 - 21e journée de la LFB Femmes

Après leur défaite contre Angers le 22 mars, les supporters de l'ASVEL Féminin espèrent voir leurs joueuses plus dynamiques ce dimanche au Palais des Sports de Gerland. De son côté, Charnay Bourgogne Sud F reste sur deux victoires consécutives et compte bien défendre sa 3e place au classement.

Rugby :

Aviron Bayonnais - le LOU : samedi 16h30 - 20e journée du TOP 14

Les Bayonnais reçoivent les Lyonnais pour un match qui s'annonce serré puisque les deux clubs sont à deux places d'écart. Ils défendent tous les deux leur qualification aux quarts de finale du TOP 14. À noter que le LOU est sur une bonne lancée avec deux victoires consécutives.

CS Bourgoin-Jallieu - Rouen Normandie : vendredi 19h30 - 24e journée de Nationale

Le CS Bourgoin-Jallieu accueille Rouen Normandie ce vendredi à 19h30. Ce match s'annonce redoutable pour le CS Bourgoin-Jallieu, 10e au classement, et décisif pour Rouen Normandie, qui joue sa qualification pour les demi-finales du championnat.

LP et AB